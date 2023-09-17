近日開展的台北航太展中，國造新式突擊步槍XT-112對外界首度公開。退役法國外籍兵團成員陳晞也到場體驗，且槍枝的設計團隊還邀請他進一步操作和接觸，陳使用完大讚，「XT112卻是與眾不同，經過交流可以感受到設計團隊的專業性和對此槍投入的熱誠，未來發展還是充滿著可期待性。」

陳晞16日在臉書發文表示，XT-112設計團隊約他直接見面做經驗分享交流和對槍枝設計細節的討論，經過更深入的操作和接觸後，他也發表了自己的心得。陳晞認為，他過去對國造的品質和設計一直都感到擔憂和不信任，如：戰鬥背心、頭盔、抗彈板，甚至擺在展位隔壁的108狙擊槍等等，族繁不及備載，但是XT-112卻是與眾不同，經過交流可以感受到設計團隊的專業性和對此槍投入的熱誠。

對於XT-112，陳晞強調，把戰鬥用步槍最重要的還是它的精度和可靠性，就精度方面XT-112的確是做到了。且精度跟較低的後座力，都明顯優於T-91。陳還提到，XT-112看似只是在原本的T-91上的改良，實際上XT-112還有許多帳面上看不到的數據增益，已經不是簡單的外表及操作細部上少量的改進而已，雖然還能看到T91部分的影子，但XT-112可以說是完全脫胎於T91的「真正新式戰鬥步槍」，所以並不該單純只靠外表就去武斷的評斷該槍。

除此之外，陳晞還指出，此次在航太展展出的，還是臨時加工出來的展示槍而已，跟射擊測驗槍枝還是不同，只是一個概念展示而已，並不代表就是部隊正式採用的版本，外界的批評和指教，設計團隊都虛心的接受，也還會持續的開發改進，後面就交由部隊繼續實測回饋。

另外針對XT-112槍枝各部件如火控保險、右側槍機固定鈕、左側彈匣釋放鈕、不可開拆式機械瞄具、造型獨特的護弓、護目、防塵蓋、刺刀座，發表自己的心得和看法，從他的角度還有一些小瑕疵，但也強調「後面就交由部隊繼續實測回饋，或許在明後、年就會誕生出改良過後的XT-113、XT-114 也說不定，此槍的未來發展還是充滿著可期待性。」