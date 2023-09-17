南韓KF-21「獵鷹」（Boramae）戰機

在俄羅斯侵略烏克蘭的衝擊下，波蘭正增加國防支出，達國內生產毛額（GDP）的4%，而華沙打算再採購兩中隊多用途戰機，以確保北約（NATO）東翼的安全。目前領跑的有美國F-35和F-15EX，還有南韓KF-21「獵鷹」（Boramae）。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）說，華沙至少還需要兩中隊多用途戰機，但目前尚未決定，將採購哪款戰機。他並強調了武裝波蘭部隊，以威懾侵略者的重要性。

波蘭目前有48架F-16戰機，2020年1月又砸下46億美元（近1423億台幣），向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）訂購了32架F-35A戰機。第一批F-35預定在2024年交付波蘭空軍，雖然至今相關人員只在F-35模擬器上受訓，但他們很快就會開始在實機上練習。

由於布拉查克大讚F-35，說它是世上頂尖的戰機，能徹底提升國防系統的戰鬥潛能，因此要是波蘭再採購兩中隊F-35，其實並不令人意外。不過，隨著歐洲國家選購大批南韓軍事硬體，加上華沙與首爾國防關係持續升溫，波蘭選購KF-21也不無可能。

事實上，2023年8月時，兩家南韓企業和波蘭簽下價值約57.6億美元（1782億台幣）的合約，以出口坦克和榴彈砲。此外，在相關交易下，波蘭還採購了48架FA-50輕型戰機。

布拉查克說，波蘭將力促洛馬加速F-35戰機交付，同時也在密切關注南韓夥伴KF-21的進展。他說，由於洛馬正致力生產F-35，因此目前不可能取得F-16新戰機。他並指出，斯洛伐克的F-16交付延誤的程度之嚴重，到了兩架波蘭戰機必須在盟國合作的狀況下，協助巡邏斯國領空。

雖然KF-21的戰力能填補F-35和F-16之間的空白，不僅具備隱形性能，又比F-35便宜，但就隱形性能而言，仍無法和F-35相提並論。而KF-21的武器將安裝在機翼下的6個外掛點，還有機腹的4個掛載點上。

毋庸置疑的，KF-21是南韓最富雄心的國防專案之一，預料將在2026年準備就緒。而40架「獵鷹」料將在2028年入列南韓空軍服役，到2032年以前，全機隊將有120架部署。

至於波蘭不僅採購了FA-50，也已對KF-21表達出濃厚的興趣。其實華沙一直在兩面下注，它並未選擇向慣常的歐洲盟友採購武器和平台，而是和南韓建立更緊密的關係。至於首爾的政策制定者則似乎希望，與其和歐洲傳統的重量級國家進行更多較量，倒不如讓華沙成為它通往西方，或至少是中歐區域市場的門戶。