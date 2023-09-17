2024立委選舉，台北市議員游淑慧跨區參選士林大同選區，將對上民進黨市議員王世堅。游淑慧也在社群媒體上展開空戰，用「國會開腦」欄目聊政治、政策，16日晚首集上線談及「解密：慧從政的原因」，自曝從政的原因是民眾黨主席柯文哲在首任市長任內砲轟「五大弊案」，讓身為前朝一員的她很委屈，想要「自己的公道自己討」，也在第一次議會質詢時讓柯文哲為五大弊案的說法道歉。

游淑慧在社群媒體上展開空戰，「國會開腦」節目首集談到自己從政的原因。游淑慧說自己大學畢業後都在政府機關做事，但做的都是行政工作，與政治沒有關係，但她認為，在政府部門裡面做行政、政策工作，才能夠真正改變這個城市，從來沒有想過要從政。

游淑慧提到，2014年郝龍斌市長兩任任期期滿，她離開台北市政府，但當時剛當選台北市長的柯文哲，炒作所謂的「五大弊案」，每個政策都在暗指前朝貪汙、有不法情事。游坦言，作為前朝的一員非常難過，在北市府服務八年，她很熱愛工作也盡心盡力，但卸任以後卻被講成貪汙無能，什麼都做錯、沒做好，當時他們是卸任官員、柯文哲是政治明星，在媒體上的聲量根本無法比。

游淑慧說，想與柯文哲在這些問題上正面交鋒、對質，只有她與柯加入同一個武林，也就是要從政，所以就投入2018年的市議員選舉。游淑慧回憶，當選之後第一次質詢柯文哲，第一句話就說「柯市長，你知道為什麼我要參選嗎？就是因為你炒作五大弊案」，很多為台北市做事的公務員感到被抹黑、很委屈，所以要來討回自己的公道，當時還問柯文哲說是不是還認為有五大弊案？要不要道歉？柯文哲也道歉了，坦承沒有五大弊案。她也達到從政最簡單的想法，自己的公道自己討。