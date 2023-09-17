根據《美麗島電子報》16日搶先曝光的第40波2024總統大選追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德以35.6％支持度，領先國民黨侯友宜的21.3％、民眾黨柯文哲的20.2％；而在四腳督戰局，賴清德以35.2％，領先侯友宜的20.0％、柯文哲的17.5％、郭台銘的10.3％。媒體人吳子嘉認為，「今年總統大選最後會有一組出來，打一對一選舉」。

吳子嘉16日在《董事長開講》網路直播節目中表示，賴清德的選情好不好跟柯、侯無關。賴清德的選情會不好，是被蛋拖垮了。蛋如果再繼續燒下去，賴清德的選情會更差。他建議民眾黨針對「臭蛋」問題，提出更大的戰力，顯示民眾黨的存在感。

吳子嘉認為，今年總統大選最後會有一組出來，打一對一選舉，因為柯文哲非常聰明，單獨已經不可能當選，所以他預測藍白合一定會成功。

吳子嘉表示，他看了《美麗島電子報》第40波總統大選追蹤民調，如果在野3人整合成功，優勢就會大於賴清德；民進黨政府不斷在扯賴清德的後腿，而執政包袱不斷爆發，對賴清德不利。