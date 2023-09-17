新北市一名男子阿華（化名）育有2名女兒（A女、B女），他用不服從便打罵的方式，以每周2次的頻率，長期性侵2名女兒，A女未滿14歲時被強制性交71次、滿14歲開始被性侵 214次。再以同模式，B女未滿14歲時被侵犯83次、滿14歲時86次。直到B女懷孕，阿華的獸行才被揭發。阿華一審被判處10年徒刑，不服提起上訴。

高院判決指出，阿華辯護人辯稱，犯罪頻率應僅1至2周1次。但阿華在一審及二審審理時，就犯罪事實全部認罪，與A女及B女指控遭性侵害次數相符，且A女、B女的指控並無重大瑕疵或矛盾之處。法官認，事證明確，犯行均堪認定。

高院法官認，一審認定阿華於110年10月16日起至111年9月末，以每周2次頻率，違反B女意願強制性交100次得逞，但依B女於在警詢及偵查中所述，最後1次遭強制性交時間應為111年8月11日，依此計算，B女被強制性交次數應為86次。而111年8月12日至111年9月末共計7周，每周2次共計14次，均無罪。

法官審酌，阿華與A女、B女為父女關係，明知2名女兒均未成年，竟予以強制性交次數甚多，嚴重戕害身心發展、性自主決定權及人性尊嚴；阿華犯後雖坦承犯行，但並未與A女、B女達成和解或賠償損失。

法官日前撤銷一審判決改判，阿華性侵A女，犯對未滿14歲之女子強制性交罪，共71罪，各處有期徒刑7年；犯成年人對少年故意犯強制性交罪，共214罪，各處有期徒刑3年2月。性侵B女犯對未滿14歲之女子強制性交罪，共83罪，各處有期徒刑7年；犯成年人對少年故意犯強制性交罪，共86罪，各處有期徒刑3年2月。合併應執行有期徒刑9年10月。可上訴。

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