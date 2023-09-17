花蓮縣一名顏姓男子在超商搭訕15歲少女珮珮（化名），以5000元的代價邀約「開房間」，還誆稱當女朋友1個月給6萬元等包養，珮珮受不了金錢誘惑，與顏男搭前往七星潭看風景，邊喝酒、邊聊天。

後來珮珮不勝酒力想要嘔吐，顏男陪她前往一旁宮廟公廁，此時，顏男又誇下海口說，發生性行為就給妳20萬元，2人就在公廁內連續3次上演四腳獸。結束後，顏男邀約一同前往飯店，但珮珮不願意，顏男就一毛錢都沒給，將珮珮丟包在現場，自己離開。

法官認，案發時珮珮是14歲以上未滿16歲之人，顏男所為犯兒童及少年性剝削防制條例第31條第1項之與未滿16歲之人為有對價之性交行為罪，應依刑法第227條第3項之對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪論處。

法官審酌被，顏男明知珮珮尚屬年幼，性自主及判斷能力均未臻成熟，竟未能克制己身性慾，以金錢利誘發生性交行為，嚴重影響珮珮身心健康及人格發展。

檢警偵查時顏男否認犯行，法院審理時才坦承犯罪，且未與珮珮及其母親達成調和解，案發後珮珮因此是罹患創傷後壓力症候群。日前判決顏男犯與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行為，處有期徒刑6月。可上訴。

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