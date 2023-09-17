東森購物強強聯手阿里巴巴，前進大陸直播市場，第二戰再傳捷報！周五(15日)晚間由明道打造《明道直播間》，第一代霸總張晨光擔任嘉賓 ，不僅全場觀看人數突破453萬，更創下超過2300萬人民幣、破1.2億台幣的業績佳績。

兩代霸總聚首台上台下都有戲，帶貨入戲不僅觀眾開心，就連明道和張晨光自己都大呼過癮！雙男神合體首播從晚上7點開始，一直持續到隔日凌晨1點，觀看人數在晚上9點至10點達到高峰，覇榜第一長達四小時，單日漲粉10萬，打造好佳績。

東森直播電商事業執行長王世均表示，東森總裁王令麟去年底即宣布，今年集團策略是變、變、變，首變就是宣誓全力發展直播電商，不止台灣還包括東南亞、香港及重要的大陸市場。

台灣上半年即創下6億元業績，緊接著東森與阿里攜手前置規劃超過3個月，终於在9月正式開啟東森購物淘寶直播台---《覇總-明道直播間》，希望將東森嚴選好商品帶給大陸的消費者，也希望用東森嚴選的條件把關，將大陸的好商品帶給台灣及東南亞的消費者。