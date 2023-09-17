無論書店、餐飲或百貨，各類店家都會放音樂營造氣氛，但是否有人會特別在意音樂類型？時事評論臉書粉專「子迂的蠹酸齋」16日就發文砲轟，滿街店家放的竟然都是久石讓的音樂，認為台灣人音樂涵養低到離譜，引發網友論戰。

「子迂的蠹酸齋」表示，自己去中國風濃厚的藥膳湯品店，放的是《神隱少女》的音樂；氣息沉謐的精品茶行放的則是《龍貓》音樂；海島風格強烈的飾品店卻是放《天空之城》的音樂。他直問，台灣人對音樂的了解，除了流行樂外，是否就只剩下久石讓？「台灣人的音樂涵養低到難以忍受」。

時事粉專「子迂的蠹酸齋」砲轟台灣人音樂涵養低，認為經營者也該對放送音樂的部分負責，符合主題，而不是變成四不像，引發網友論戰。(示意圖／shutterstock)

「子迂的蠹酸齋」說，既然經營者有能力開店，那就不該忽略掉這麼重要的聽覺體驗，有責任挑選跟主題匹配的配樂，而不是把自己風格搞成奇美拉。他酸，這就是台灣人文教育匱乏的悲哀，有能力創業，布置自己喜愛的風格，賣想賣的東西，卻完全不顧音樂部分，只知道久石讓，他舉例，年初過世的音樂大師坂本龍一就曾不滿蕎麥麵店放的是巴西流行樂跟爵士樂，氣得直接提供歌單。他文末砲轟「台灣市容醜陋，和人文教育匱乏有關，台灣到處都是久石讓音樂，也和人文教育匱乏八九不離十，久石讓來台北也會哭暈在廁所吧」。

文章引起廣泛討論，不少人贊同粉專觀點：「教育環境從小就不重視藝術涵養」、「台灣市容真的是很糟糕」，但也有許多網友反駁：「有種東西叫版權」、「坂本龍一給歌單，這位除了抱怨酸人外給了什麼」、「文青的無病呻吟」、「如果是高級店家我認同，但一般小店跟路邊攤的話就要求太多了吧」、「很多咖啡店也只會播水晶音樂與鋼琴音樂」、「說實在的，坂本龍一那個行為也很失禮，但那是因為他跟老闆認識，又主動提供歌單」、「就只是聽膩有必要這樣陰陽怪氣嗎」、「料理難吃批評可以理解，連音樂都要管就太誇張了」。

或許是文章爭議過大，「子迂的蠹酸齋」晚間PO文表示文章似乎被檢舉到下架，相當無奈，不知道該說什麼，原本還想跟留言的一個一個討論，「也難怪社會多年都是如此」。