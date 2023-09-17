早上來一杯咖啡，是許多民眾每天的固定事項，但事實上，空腹喝咖啡反而容易造成反效果。英國知名飲食專家莫斯里（Michael Mosley）建議，起床後應該先執行5個動作，讓身體開機、調節，經過至少90分鐘再喝咖啡，才能有效提神，開啟一天的生活。

英國「紀事報」網站報導，莫斯里指出，早起空腹喝咖啡容易刺激腎上腺素、皮質醇等「壓力荷爾蒙」分泌，雖然能因此讓我們動起來，卻也可能引發不必要的壓力反應。

為了使腸道和荷爾蒙達到更好的平衡，在喝第一杯咖啡前，應該先進行下面5個步驟：

█ 補充水分

經過一夜睡眠，身體會需要一些水分。莫斯里建議，醒來後可以先喝一大杯水，水溫常溫即可，最好不要喝冰的。

█ 攝取纖維和蛋白質

正如前文所提，空腹喝咖啡會刺激皮質醇分泌，可能導致血糖升高。為了避免血糖有如雲霄飛車般迅速上升下降，莫斯里建議喝咖啡前，先吃一頓營養的早餐，幫助平衡血糖。

均衡的早餐應該包括種子、燕麥和水果。除了纖維質外，蛋白質也是幫助穩定血糖的營養素之一，因此可以在喝咖啡前、或同時攝取蛋白質。透過減緩能量釋放來降低身體壓力，預防不必要的發炎。

█ 運動

運動有助於喚醒身體，但在進行重量訓練前，最好別喝咖啡，因為咖啡會讓人在運動時顫抖或感覺焦慮，健身完再喝會是最佳選擇。

█ 起床90分鐘後

醒來後第1個小時內，人體皮質醇會快速上升下降，這種現象被稱為皮質醇覺醒反應，代表一個健康的神經系統，也對免疫功能有很大影響。這時若攝取咖啡因，反而會阻礙身體自發性的平衡反應，應該等待至少90分鐘後再喝。

█ 走到戶外

最後，莫斯里建議，不要光靠咖啡提神，而是要讓身體暴露在早晨的光線中，感受自然光的刺激，透過荷爾蒙的分泌來調節生理節奏。