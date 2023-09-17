本月8日舉行的世界盃南美洲區資格賽，「森巴軍團」巴西當家射手內馬（Neymar Jr.）單場梅開二度，率隊擊敗玻利維亞，內馬身披國家隊戰袍至今攻下79球，改寫了巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）的歷史紀錄。儘管效力巴西隊時個人成績出色，但英國媒體《GiveMeSports》做出「巴西歷史上最偉大選手」排行榜，卻未將內馬列入榜單前5。

內馬還處在生涯巔峰，肯定會持續堆高國家隊進球紀錄，但效力巴西隊13年，卻未曾率奪下世界盃冠軍，根據榜單，排在內馬前頭的選手都曾嘗過世界盃冠軍滋味，從第6名數起依序為羅馬里歐（Romario）、李華度（Rivaldo）、羅納狄紐（Ronaldinho）、加林查（Garrincha）、羅納多（Ronaldo Nazario）和比利。

今年夏天內馬轉會到沙烏地阿拉伯球隊希拉爾，暫時離開歐洲球壇，以年紀上來看，31歲的內馬肯定還有入選下屆世界盃的機會，只是31歲就離開主流聯賽，不禁讓人感嘆「是不是太早了？」內馬所嚮往的世界盃冠軍和歐洲金球獎沒能到手，在沙烏地聯賽想要同時實現這兩個目標可能會很困難。