今天是「世界病人安全日」，每個人或多或少都有手術經驗，但多數民眾對於麻醉仍相當陌生，且往往因為不了解而產生恐懼或擔憂。近年「術前麻醉評估門診」逐漸普及，醫病雙方可充分討論並擬定個人化的麻醉計畫，不僅可消除民眾因未知而產生的想像，對於病人安全和預後也更有保障。

高雄醫學大學附設醫院麻醉部主任程廣義說明，麻醉是讓病人從清醒狀態進入比睡眠更深層的狀態，會影響自主神經功能，心跳變慢、血壓降低，彷彿介於生與死之間的彌留狀態，而麻醉科醫師的主要任務是，在手術過程中維持病人的生命徵象，並在手術結束後讓病人逐漸回到清醒狀態。

「外科醫師就像寇克艦長，而麻醉科醫師有如史巴克」。程廣義以《星艦迷航記》的角色比擬兩者的關係，當手術過程中遇到想法相左時，麻醉科醫師有如副艦長，需要提供外科醫師足夠的建議和思考方向，並由外科醫師做出決定。外科醫師目的是矯正病人的疾病，而麻醉科醫師的任務是維持病人全身包括腦部和重要器官的安全性，兩者同等重要，需互相配合。

程廣義指出，患者往往因為不了解手術和麻醉過程而產生恐懼，因此需要在術前向患者清楚解釋，並且預想可能會遇到的情況、如何協助解決，讓患者消除想像空間，能夠更安心地接受手術及麻醉。

台北榮民總醫院麻醉部醫師鄭宏煒指出，近年術前麻醉評估門診已經相當普及，通常會幫患者安排抽血、心電圖、胸部X光等檢查，並依據病人年齡、病史和手術類型，安排心臟超音波、肺功能、甲狀腺等進一步檢查；依據檢查及評估結果，讓病人了解各項併發症風險，並由麻醉科醫師為患者擬定個人化的麻醉計畫。

鄭宏煒說，病人經常問「慢性病藥物要不要停？」「為什麼手術前要禁食？」這些都是術前麻醉評估的重要溝通項目。絕大部分的慢性病藥都不會影響手術，因此不需要暫停服用，以免影響疾病控制，但是例外如：降血糖藥、ACEI或ARB降血壓藥需暫停服用；至於術前6到8小時禁食，是為了避免麻醉過程中嘔吐，可能造成吸入性肺炎等風險。