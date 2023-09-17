精準醫療是全球發展趨勢，麻醉也不例外，近年來講求「精準麻醉」，在新藥物和現代化監控儀器輔助之下，患者可以擁有更好的手術品質和麻醉體驗。

台北榮民總醫院麻醉部醫師鄭宏煒說明，麻醉講求三大面向，病人要「不會動、不會痛、不知道」，既符合外科醫師的手術需求，又能夠恢復良好。早期大多根據醫師臨床經驗，觀察病人的心跳、血壓、血氧等生命徵象，但每個醫師經驗不同、對教科書的理解不同，可能導致對同一個病人的處置不同。

鄭宏煒指出，如果麻醉藥物劑量太多，病人需要花較多時間恢復自主呼吸，如果劑量不足，病人在手術中動了，恐危及手術安全；雖然病人在手術中醒來的機率極低，但一旦發生將是非常不愉快的經驗，可能造成很大的心理創傷。

高雄醫學大學附設醫院麻醉部主任程廣義指出，過去麻醉監測重點在於心肺功能，但無法反映出腦部功能，近年講求「精準麻醉」，病人什麼時候進入鎮靜狀態、什麼時候進入麻醉狀態，都可以透過精密儀器如腦波的頻譜分析運算（DSA）監控腦部波形來評估。

「麻醉就像是開車在蘇花公路上，看著懸崖很可怕，但看著警示裝置走就不會有問題。」程廣義形容，一旦摔下懸崖，將導致嚴重的後果，當然麻醉醫師可以在專業儀器監測下適當的掌控，讓病人平穩、安全地完成手術或各式醫療處置。

現代麻醉藥物及監測技術快速發展下，精準麻醉模式逐漸普及，也非常重視作用快速且具有恢復快速效能的藥物，例如鎮靜麻醉新藥Remimazolam在歐美上市約2年，國際臨床使用經驗與數據皆呈現安全，目前已在台核准用於醫療處置時鎮靜，國內更有超過半數的醫學中心導入使用，預估近期將進一步取得用於全身麻醉的適應症。

程廣義表示，Remimazolam屬於短效藥物，在劑量合宜之下，可於1到1.5分鐘內開始發揮作用、3到3.5分鐘左右開始出現鎮靜作用高峰，在11到14分鐘可完全清醒且若要加速恢復清醒，可使用Remimazolam的專屬拮抗劑以加速恢復；各式無痛內視鏡檢查普及之下，國外醫療院所偏好使用短效藥物，可滿足病人和醫療院所的期待。

程廣義進一步說明，目前臨床上最常用的短效麻醉鎮靜藥物是俗稱牛奶針的異丙酚（Propofol），該藥物可能造成呼吸抑制和心跳減慢、血壓下降，給藥時發生窒息風險可能較高，需要麻醉科醫師全程監測。相較之下，Remimazolam對於呼吸和心臟功能影響較小，安全性較高，未來若通過全身麻醉適應症，將成為短效鎮靜麻醉藥物的新選項。