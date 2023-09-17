不少民眾對於麻醉常有疑問，全身麻醉代表病情比較嚴重，風險比半身麻醉高嗎？高雄醫學大學附設醫院麻醉部主任程廣義分析，以髖關節置換手術為例，若以30天致死率比較全身麻醉與半身麻醉（中樞神經軸麻醉）之風險，兩者的安全性相當。然而，全身麻醉後續產生的併發症較多為肺部問題，而半身麻醉產生併發症則較常為心臟問題所引起。

台北榮民總醫院麻醉部醫師鄭宏煒指出，根據手術種類、患者病史等，適用不同的麻醉方式，例如凝血功能異常、心臟收縮力差或有心臟瓣膜狹窄疾病的患者，較不適合半身麻醉，民眾應於術前和麻醉醫師充分討論。

有些民眾擔心，麻醉後會不會無法清醒？會不會在手術中途醒來？程廣義說明，麻醉藥物雖然會造成深度鎮靜及肌肉鬆弛藥物產生全身的骨骼肌鬆弛，然而手術及恢復過程中均有精密儀器監測腦部和心肺功能及肌肉鬆弛的程度，且麻醉醫師及麻醉專科護理師均全程監控，所以在手術中發生突然清醒的狀態非常稀少。

也有病人擔心麻醉會導致記憶力衰退，鄭宏煒說，臨床上比較常見的是情況是術後譫妄，對於人事時地物產生混亂，一段時間後會逐漸緩解；但若是年長者、腦部疾病患者，術後譫妄甚至長期認知功能受損的風險較一般人高，後續也需要較長時間回復正常生活。

另外，不少患者擔心麻醉後會嘔吐不適。鄭宏煒說，嘔吐確實是常見的麻醉後副作用，但醫師會依據個人狀況調整麻醉計畫；程廣義則指出，現在廣泛地使用全靜脈麻醉方式或靜脈藥物合併吸入性麻醉藥物同時給予，是可以明顯減少嘔吐的發生。他也強調，麻醉醫護團隊對病人手術過程的疼痛控制、或術中術後其他可能發生心臟、呼吸等問題，均會適時監控與處理。

另外，鄭宏煒提醒，惡性高熱是麻醉後少見但嚴重的併發症，患者會出現重度高燒、心跳過速、異常呼吸急速、休克、吐氣末二氧化碳濃度上升等等，因此需有專業醫師密切監測，以即時因應。