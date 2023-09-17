時序入秋，天氣開始轉涼，許多民眾都喜歡到戶外走一走，但在出遊之際，也別忘了防蜂！台北榮總臨床毒藥物諮詢中心發現，蜜蜂和胡蜂螫傷主要發生在夏季和秋季，特別是9月，通報螫傷的人數達到最高峰。在2001年～2021年間，共有661人因蜂螫而到毒物中心報到，其中有29人嚴重中毒、17人死亡。專家提醒民眾，從事戶外活動應避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水，若被蜂螫超過20處，就可能嚴重中毒或致死，務必儘速就醫。

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，蜂類螫傷可分為蜜蜂和胡蜂（俗稱虎頭蜂）螫傷，可能引起全身性的毒性反應，包括過敏反應、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、急性腎損傷和肝損傷等。螫傷數目越多，直接的毒性反應，如急性腎損傷、橫紋肌溶解症和急性肝損傷就越嚴重。胡蜂螫傷者，若螫傷數超過20處，即可能產生嚴重中毒，甚至死亡。

楊振昌表示，秋天是蜜蜂、胡蜂準備過冬的季節，牠們會開始築巢、儲存食物，工作較繁忙，因此人們也會更容易被螫。過去北市曾有消防員上陽明山，才剛穿好防護裝備，就被蜜蜂攻擊，小隊長因此出現過敏性休克，亦有消防員因臉部被螫，出現顏面神經麻痺。

在蜂螫的治療處置上，楊振昌表示，輕微的螫傷，可透過冰敷緩解症狀，若局部症狀持續，則可使用消炎止痛藥膏塗抹局部，避免搓揉，以免併發蜂窩性組織炎，如果產生過敏性反應，可使用抗組織胺及類固醇等藥物治療。

楊振昌表示，若患者症狀嚴重，應立即使用腎上腺素，並給予氧氣，必要時插管。出現全身性毒性反應者，除應補充足夠的水分及電解質外，亦應於必要時安排血液透析、血漿交換術，以矯正嚴重的腎衰竭及溶血。一般情況下，患者如未產生過敏性休克、嚴重全身性毒性，預後應該都相當良好。

目前正值蜂螫的高峰季節，楊振昌提醒民眾保持警惕，採取必要的防護措施，特別是在戶外活動時，應避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水。若遇見蜜蜂和胡蜂在附近盤旋，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻，遭群起圍攻，如不幸遭受蜂螫時，建議產生過敏症狀、被多隻蜂螫傷者，盡快就醫接受治療。