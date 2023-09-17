「醫生這麼忙，還是視病如親！ 」總是成為病人口中救命恩人的高雄榮總骨科創傷醫師唐逸文，是台灣第一個用鋼板固定肋骨骨折的醫師，讓病人不再痛到不能入睡，帶動台灣將肋骨骨折固定風氣。他還研發平貼式骨外固定器，讓需要裝置外固定器的病患生活更便利。他笑說，這些研發的原動力都是來自病人的抱怨，「我只是不斷在想，怎麼讓病人生活上更舒適」。

執業近30年的高雄榮總教研部主任、台灣骨科創傷醫學會理長唐逸文醫師，國防醫學系畢業後也拿到成大醫學工程研究所博士，跨領域背景成為他為病人研發更舒適醫材的助力。

過去肋骨骨折的病人，通常不開刀只會給予止痛藥，等待慢慢復原，不像四肢骨折可打石膏固定後就不會痛，常讓病患「光是呼吸、翻身就痛到睡不著」。

唐逸文回憶，約2010年時，一名多重外傷病人，四肢斷了五根骨頭、肋骨也斷了十幾根，原以為四肢骨折都固定好了，沒想到病人不但不感謝他，還抱怨為何不把肋骨也固定？害他痛到不能睡。他回應病患，醫界沒人在釘肋骨骨折，且老師也沒教，沒想到病人反問，「醫師如果什麼都要老師來教你才會，那醫學怎麼會進步呢？」

當時聽了很不是滋味，卻激發他出國學習如何固定肋骨骨折的動機，成為台灣最早採用「肋骨鎖釘鋼板」將肋骨骨折固定的醫師。2010年高雄榮總率先推行，2020年拿到國家品質SNQ獎項，帶動台灣將肋骨骨折固定的風氣，嘉惠許多外傷病人。

另外，過去開放性骨折病人等待傷口復原期間，會放置骨外固定器，患者要頂著龐大外固定器3個月，不能洗澡、走路。10年前，一位病患無奈問，「現在科技這麼進步，為什麼還再用20～30年前的外固器？你們醫生實在不夠努力！」

因此有工程背景的唐逸文，花了5年研發出新型的平貼式骨外固定器，不僅體積小了5倍，重量只剩三分之一，讓骨折病人等待痊癒時，仍能正常生活。此研發拿到專利，今年也將報名國家新創獎。

唐逸文說，許多遭逢重大意外的病患，返家後都需要一段休復期，快出院時，他會多瞭解有沒有家屬能照顧？返家要不要爬樓梯等，並請社工參與出院計畫，提早讓家屬能做準備。正因為這點細心，讓許多病患覺得唐醫師就像家人一樣。