國民黨總統參選人侯友宜與在美台青大啖台式雞排漢堡。（侯辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜在美東時間16日中午與紐約地區青年領袖座談，現場有包括餐飲、財經、科技和醫療等不同產業的青年參與。侯友宜也到廚房親自下麵、下餃子給大家吃，與青年相談甚歡，青年也向侯友宜表達了在美國觀察到對台海問題的擔憂，侯友宜也用心聆聽。

侯友宜訪美第二日行程安排較為軟性，中午到台灣青年開的台式餐廳與青年座談，青年對侯友宜也相當歡迎也很好奇。並邀請侯友宜到廚房煮牛肉麵、煮煎餃，侯友宜姿勢也很到位，到了櫃檯還忍不住再當一下一日店員，推銷他剛賣好的牛肉麵。

侯友宜見到青年朋友相當開心，一一詢問來自台灣哪裡，尤其遇到來自新北市的青年更是開心，其中一名青年還是新北市議員洪佳君的姪女，讓侯友宜感覺有親切感。侯友宜會後也致贈競辦之前製作的關公帽、關公T恤給與會青年。

除了與侯友宜話家常外，青年朋友也向侯友宜表達了對台海情勢的憂慮，青年朋友向侯指出，台灣因為俄烏戰爭的關係，被世界各國視為下一個衝突點，在國際間一下子名氣提高，早期說自己來自Taiwan，還會被當作Thailand（泰國），但現在所有人都認識台灣了，不過他們是把台灣視為下一個情勢動盪點。

青年朋友向侯表示，台灣跟世界眼中的台灣彷彿是兩個不同世界，許多他國友人聽說他們是台灣人時，都會突然露出關切眼神，問說「那你們還好嗎？」但台灣人的生活卻是正常在過。不過全世界都對兩岸情勢憂心時，他們在海外生活也不免擔心家鄉的狀況。

侯友宜在與青年談兩岸國際議題時，未表達明確個人看法，反而是一直在問青年朋友在美國的感受。有名青年就提到，在他們的觀察，美國要選舉的民代無論民主黨還是共和黨，為了選票會去刻意操作反中，為此來打台灣牌，但政府部門的態度就很保守，不想讓局勢複雜化，前眾議院議長裴洛西訪台就是一例。