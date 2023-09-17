一名男網友16日外出期間，看到一名在馬路上停等紅綠燈的機車騎士，雙手竟能整齊放在背後擺出「結印」手勢，讓他見狀直呼「太強了」。之後隨著照片曝光，引來許多網友挑戰同樣動作。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發出一張照片，可見馬路前方一名身穿格紋外套、頭戴棕色安全帽的騎士，似乎在停等紅綠燈期間拉筋，雙手整齊放到背後交扣、合十，毫不費力地做出「結印」手勢，讓他看了直呼「太強了」。

機車騎士擺出後背「結印」姿勢，引起原PO驚呼「太強了」。（圖／翻攝自「路上觀察學院」臉書）

貼文一出引發熱熱議，網友紛紛表示「安全帽拿掉說不定，臉是朝後」、「這是什麼忍術」、「領域展開」、「羨慕！洗澡不用擔心搓不到背」、「會不會下一秒頭就直接往後轉180度」。

與此同時，也有不少網友秀出挑戰同樣動作的照片，透露「我看了也覺得超強，自己做也卡死，連合掌都做不到，結果我就被完全沒在運動的老婆打臉了」、「其實不難」、「還好吧！本人覺得很輕鬆」、「我好像沒那麼軟」、「做完動作，小編要餵我吃飯了」。

不少網友秀出挑戰動作的照片。（圖／翻攝自「路上觀察學院」臉書）

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