得不到就毀掉？大陸河南省鄭州市一名黃髮男子，12日在火鍋店搭訕鄰座女子，執意幫付餐錢，卻因要求陪酒遭拒，開始出言恐嚇，還將女子打倒在地，使她身體多處受傷，所幸男子友人與店員及時出面阻止，才沒釀成更大意外。如今打人男子已被警方行政拘留，未來恐將面臨刑事責任。

綜合陸媒報導，火鍋店監視器影像顯示，3名女子原本待在座位用餐，此時一名黃髮男子上前拉扯其中一名郭姓女子頭髮，將她打倒在地，當下郭女友人、在場多人見狀合力制止，才將2人順利分開。之後郭女一時怒氣難消，也朝黃髮男子扔了酒瓶回擊，接著身體出現嘔吐、暈眩等症狀。

肢體衝突發生當下，在場多人合力阻止黃髮男子，順利將他與郭女分開。（圖／翻攝自澎湃新聞）

針對事發經過，郭女透露，當天黃髮男子多次來到她和友人的座位搭訕、索要聯絡方式，在沒得到回應後又擅自結清一行人的餐費，但被立刻退還，接著要求陪酒不成就與她們發生口角，起初因有店主出面緩頰，衝突暫時停止，結果男子竟還恐嚇，說等走到店外要打她們⼀頓，「不在⼈家店裡鬧事。」

此話一出，郭女一行人偷偷報警，雖然黃髮男子友人事後也有道歉，說是對方喝醉了，但沒多久黃髮男子就對郭女動手施暴。郭女表示，後來就醫驗傷，結果顯示頭部、頸部多處挫傷，就連胸、背、膝也有傷勢。雖然黃髮男子已遭警方處以行政拘留，但她非常擔心遭到報復，也已尋求法律協助。

郭女就醫驗傷，結果顯示頭部、頸部多處挫傷，就連胸、背、膝也有傷勢。（圖／翻攝自澎湃新聞）

河南省澤槿律師事務所主任付建表示，男子恣意毆打女子，一旦造成輕傷以上損害結果，就已涉嫌故意傷害罪和尋釁滋事罪，未來恐將面臨刑事責任。

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