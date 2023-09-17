The Angels have placed Shohei Ohtani on the injured list with an oblique injury, the team announced.



He is out for the rest of the season. pic.twitter.com/xQQuFTPe08 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 16, 2023

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球星大谷翔平16日驚傳「置物櫃清空」消息後，根據美媒《The Athletic》、《FOX Sports》報導，大谷翔平確定被天使放進傷兵名單，將缺席本季剩餘賽事，確定提前關機玩完了。另據雅虎體育最新消息指出，天使總經理米納西安（Perry Minasian）在最新聲明宣布，大谷前一天已經接受右側核磁共振檢查，接下來將接受右手肘手術。

大谷翔平本月初對戰金鶯的賽前打擊練習出現腹斜肌緊繃，雖未進入傷兵名單，但始終在逐日觀察狀態而沒有回到場上。大谷經紀人Nez Balelo在本月初受訪時曾表示，大谷接受手術是不可避免的事情，但目前尚未決定要採用何種方式治療，如果接受韌帶重建手術（Tommy John手術），恢復時間至少需要一年，若採修復手術而非重建手術的話，修復期可縮短9至10個月。

大谷本季年薪3000萬美元，繳出44支全壘打、95打點、20次盜壘，打擊率0.304、攻擊指數1.066。投手丘上，大谷在132局中取得3.14的防禦率，送出167次三振。由於前半季投打表現優異，美聯MVP被視為他的囊中物。大谷翔平將在季末成為自由球員。儘管不確定是否能在下賽季投球，他仍有望簽下大聯盟史上最豐厚的合約之一。