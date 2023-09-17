國民黨總統參選人侯友宜訪美，與同樣是退休警察的民主黨紐約市長亞當斯「巧遇」，面臨選舉挑戰的兩人，相互打氣、加油，互祝成功。台北市前副市長李永萍表示，由於亞當斯的警察背景，和侯友宜惺惺相惜，鐵漢惜鐵漢、警察面對警察，兩人的不期而遇，為侯的美國行開了一個好頭。

李永萍16日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，侯友宜到達美國後，大家的重點或許是他與僑界的互動，可是他與亞當斯的「不期而遇」更令大家驚喜；李說民進黨經營美國多年、投入許多資源，且主力就放在紐約市，可是副總統賴清德早先訪美時，亞當斯並未與他見面。

李永萍接著指出，由於亞當斯的警察背景，紐約市現在最關切的就是安全，該市現在遇到非常嚴重的毒品氾濫問題，連帶對治安造成很大影響，而侯友宜訪美，與同樣是退休警察的亞當斯惺惺相惜、宛如兄弟情，兩人鐵漢惜鐵漢、警察面對警察，這樣的情份及不期而遇，為侯的美國行開了一個好頭。

李永萍並點出，候友宜跟亞當斯的不期而遇也讓大家了解，面對紛雜的世界國際情勢，有強而有力警察背景的領導人，是一個頗重要的價值，也蠻符合侯這次去美國的主軸，那就是希望台灣成為一個讓世界各國都放心的地區。