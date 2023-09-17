因為大牙爆出疑似遭黑人性騷案，台北1名43歲A小姐（化名）決定鼓起勇氣，為自己討公道，她在臉書PO文，指控16年前遭到「老師」郭男性侵、性騷擾時間長達8年，事後，她向前東家、國內知名的P.O.P.心理顧問公司尋求幫助，卻被冠上「小三」身分，不但等不到一個道歉，還被別人以異樣眼光看待。被指控性侵的郭男，出面喊冤「從未性侵她」，因為和對方譜不倫戀，這8年來無時無刻都在贖罪，如今陷入性侵疑雲，他沒了工作、身體出問題，世界再次崩塌。

A小姐從今年8月起，一連在自己臉書PO出多篇文章，內容陳述多年前任職知名P.O.P.心理顧問公司時，遭講師兼同事郭男性騷和性侵持續8年之久，兩人朝夕相處常遭毛手毛腳，她指控對方還會藉著公司倡導傳遞關懷的擁抱趁機性騷，「他下面抵著我」，在在都讓她感覺非常不舒服。但當年，她不想放棄自己熱愛的工作、有知遇之恩的負責人呂女，也不想成為團體中問題麻煩人物，種種考量下，她選擇隱忍不說。

而在多年過後，A小姐已和過去的自己和解，當她看到大牙Me Too事件後，站出來幫自己討公道，希望得到郭男的一個道歉卻未果，A小姐似乎又看見當年的無助自己，「在公司被一個狂愛慕你的男主管騷擾，你真的只有閉嘴和吞下去的份」。A小姐說自己被冠上「勾引人夫的小三」身分，郭男則是「外遇男」，把性侵變成婚外情戲碼，她質疑郭男「演一個有外遇的男人，比起一個性侵女下屬的角色，會令你比較好過很多」。

不過，面對A小姐指控性侵，郭男出面反駁「我從未強迫、性侵她」，2人是情侶關係且交往8年，而婚外情曝光後，他天天贖罪，跟老婆道歉、跟老闆跟同事同學不斷懺悔道歉，「我也對不起A小姐，我無法給她一個名分」。因為A小姐的臉書自白，郭男壓力大到腸胃出問題，多次進出醫院，現在工作沒了，家庭、親友的壓力接踵而來，讓他苦不堪言、一身狼狽。郭男為了自證清白，已委請律師提告《加重誹謗罪》。

更多 CTWANT 報導