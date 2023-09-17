頗具知名度、專辦機關團體激勵成長課程的P.O.P.心理企業顧問公司捲入ME TOO風波，1名A小姐（化名）在臉書PO文，指控16年前在該公司工作，遭同事兼老師郭男性侵、性騷擾長達8年，她向公司反應卻被冠上「小三」身分，公司包庇加害人。對此，P.O.P.心理顧問公司表示，郭男已留職停薪，接受調查；而負責人呂女則是相當傻眼，她說當年在未知曉此事下，幫A小姐牽紅線，男方正是A小姐現在的丈夫，兩人婚後相當幸福，未料多年後卻出現Me Too疑雲。

A小姐從今年8月起在自己臉書連續PO文，表示多年前任職P.O.P.心理顧問公司時，遭講師兼同事郭男性騷擾和性侵持續8年之久，兩人朝夕相處屢遭毛手毛腳，她指控對方還會藉著公司倡導傳遞關懷的擁抱趁機性騷，「他下面抵著我」在在都讓她感覺非常不舒服。但當年，她不想放棄自己熱愛的工作、有知遇之恩的負責人呂女，也不想成為團體中問題麻煩人物，種種考量下，她選擇隱忍不說。

時間過去多年，A小姐早已從公司離職，她說終於和自己和解，再加上日前看到大牙Me Too新聞，她選擇挺身而出為自己討公道，要求當年的加害人，給她一個道歉，未料道歉沒等到，卻被扣上小三的帽子，從受害者變不倫主角，A小姐無法接受，認為前東家發動「權勢霸凌」操弄整件事，也質疑郭男「演一個有外遇的男人，比起一個性侵女下屬的角色，會令你比較好過很多」。

A小姐的PO文，引發一連串網友以及學員的關注。對此，P.O.P.心理顧問公司表示，當年未接獲A小姐性騷擾申訴，也未有相關證據判斷；目前該案已由市府勞工局介入調查，如調查結果認定公司有違規情形，公司一定承擔起責任，日後針對此類事件，將嚴格查察。且日前已將郭男留職停薪，待調查結果出爐，立即做出相應懲處。

爆發性侵疑雲後面對種種指控，P.O.P.心理顧問公司負責人呂女相當心痛，她回憶當年A小姐一開始從學員，被找來公司上班，更從助教一路當上公司講師；呂女更幫忙單身的A小姐牽紅線，介紹現在A小姐的丈夫，當年他是學員來此上課，兩人就此擦出火花，A小姐從交往到結婚，過程呂女幾乎都參與，而婚禮上她像媽媽送心愛女兒出嫁，替她戴上項鍊、準備大紅包，多年後卻因這宗Me Too疑雲情誼生變，呂女大嘆「怎麼搞成這樣？」

本刊調查，「P.O.P.心理企業管理顧問公司」在台灣成立已33年，P.O.P.為Psychology of potential 簡稱，中文的意思是「潛能心理學」，創辦人為一對黃姓、呂姓夫妻，該公司活動分為心理、管理、財富、行銷、老闆、靈魂、青少年等7個領域，標榜協助探索生命內在、提升心靈與生命質量、開啟「內在金錢能量吸引力」等，參與者遍及上海、香港、加拿大、新加坡及馬來西亞等地，相當具有規模。

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