長期關注動保議題的新竹縣議員朱健銘日前接獲愛媽陳情，表示自己將貓咪送養出去後領養人立即失聯，讓她直覺情況有異，緊急找上議員幫忙。朱健銘發現一對長期在北部活動的情侶檔涉及虐貓，且虐死貓隻數量至少10隻，2人的住處隨處可見毒品吸食器，其中26歲趙姓男子更是前科累累，2018年才因囚禁少女餵毒被判刑1年8月。

愛媽表示，她因私人因素無法再照顧橘貓咪咪，因此將領養資訊刊登在網路上，從4月刊登至8月都無人問津，讓她備感壓力，直到8月底終於有一名自稱「周靜安」的女子主動表示願意領養咪咪，雙方簡單碰頭立刻談妥領養事宜。她將咪咪裝進外出籠後，要求周女寫下切結書，承諾對咪咪不離不棄，並留下周女的電話與地址。

孰料交付貓咪後，周女竟自此人間蒸發，在數度與周女連繫未果後，透過徵信社查出周女所留的身分證字號是假的，讓她果斷找上新竹縣議員朱健銘尋求幫助，朱健銘也動用關係與流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富一起找人，2人發現周女大多鎖定急於將寵物脫手的飼主，也查出其真實身分是24歲的鍾姓女子，並將之誘騙出面。

朱健銘查出虐貓的是24歲鍾姓女子與26歲趙姓男子，並在2人的住處救出一隻遭背帶緊緊綑綁的貓咪。（圖／朱健銘提供）

雙方相約在台北面交，當2人藉故進入鍾女住處時，卻發現其中裡擺滿毒品吸食器，而小小一間套房裡卻始終未見咪咪的蹤影，只有看到當初裝放咪咪的外出袋，且沾有血跡，浴室的牆上也有噴濺血跡，懷疑咪咪已慘遭不測。此外還發現一隻行動力欠佳的白底虎斑貓被鎖在衣櫥內，還有一個泡菜罐頭裡被塞滿不同款式的貓項圈，一個項圈等於一條生命，而該罐頭裡面至少裝了6條項圈。

事後，鍾女也坦承咪咪已經被處理掉，但害死咪咪的人並非是她，而是她26歲的男友趙姓男子。鍾女表示，2人今年4月在一起，在與趙男在一起前，她因喜歡小動物，除認養貓狗外還有飼養龍貓，根據新北市動保處資料顯示，鍾女的名下有8隻動物，但如今均不知所蹤。鍾女說，只要她每次外出後返家，都會發現小動物不是在籠子裡就是在浴室或是烘乾箱內，渾身濕漉漉奄奄一息，隨後便離奇失蹤，直到一次她親眼看見領養的貓咪咬了趙男一口後，被暴怒的趙男活生生摔死，隨後被裝進垃圾袋裡丟進垃圾車。

朱健銘等人也因此發現鍾女有吸毒嫌疑，而鍾女並無前科，疑似在和趙男在一起後才開始吸毒，因而通報警方，更因此意外發現趙男因妨害性自主與詐欺罪嫌遭通緝在案，日前警方在北投車站前將趙男與鍾女逮捕，同時查獲安非他命結晶，案情幾乎與趙男2018年因囚禁少女餵毒入獄幾乎雷同。

朱健銘與流浪動物真愛協會副理事長黃宣富前往救援時，在毒蟲情侶檔的租屋處發現一罐裝滿無主貓項圈的玻璃罐。（圖／朱健銘提供）

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