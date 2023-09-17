情侶檔虐貓意外被逮吸毒！有愛媽日前因無法與領養人聯繫上，驚覺有異，因而進一步發現對方當初所留資料均是假的，好不容易動用關係找出24歲的鍾姓女子與26歲的趙姓男子，進而發現趙男曾多次虐貓，殘殺貓隻性命至少10餘隻，後續還因妨害性自主與詐欺罪嫌遭到通緝，劣行不斷，日前遭警方逮捕。

據了解，24歲的鍾姓女子被捕時神情恍惚，但其在今年4月與趙姓男子在一起前卻是精神飽滿、容光煥發，且並無前科，疑似和趙男交往後染上毒癮，因而對趙男唯命是從。而鍾女平日愛好小動物，多透過各種管道領養貓狗，卻又無力照顧，進而讓貓狗成為趙男毒癮發作時的宣洩對象，形成鍾女領養、趙男虐貓的惡性循環。

據悉，鍾女與趙男2人交往後立刻同居，趙男先搬到鍾女位在新莊的住處，與其家人同住，時隔不到一個月，鍾女父親就發現趙男吸毒，要求2人分手，但鍾女卻選擇為愛走天涯，7月時義無反顧的投奔男友，2人一起於三重租屋，並在7月先於淡水領養一隻貓，隨後該隻貓咪即不知所蹤。

鍾姓女子原本容貌姣好，但今年4月她與趙姓男子交往後開始吸毒，不僅容貌走樣，連警方上門時精神也相當恍惚。（圖／朱健銘提供）

而26歲的趙姓男子年紀輕輕，卻前科累累，其2018年時才因囚禁未成年少女，並對其餵毒，遭到士林地院判刑1年8月確定。根據檢方起訴內容指出，趙男僅因和離家出走的陳姓少女發生口角衝突，就將陳姓少女帶到另一名王姓少女家拘禁，持燒紅的磨指甲刀對陳姓少女狠燙、再持安全帽痛毆，同時在拘禁期間提供安非他命給2人吸食。

後續，趙男因缺錢使用，竟再拿出陳姓少女的不雅照片為要脅，逼迫陳姓少女上街乞討，因而獲得800元現金，所幸陳姓少女因身體虛弱被民眾發現，緊急報警才事件曝光，趙男最終以10萬元與少女雙親達成和解，遭士林地院判刑有期徒刑1年8月確定。

但趙男卻沒學乖，又在台中與未成年少女發生關係，因而遭判有期徒刑3年10月，並在2021年付保護管束出獄，但2022年時又因持毒被逮，更因撿到他人手機拒絕歸還，挨告侵占判刑確定。趙男才剛出獄沒多久，又再次因妨害性自主與詐欺案件遭到通緝，如今又再涉嫌捲入虐貓案件，殘殺10餘隻貓咪，終於被警方逮捕到案。

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