超思進口巴西蛋，從公司成立背景、進口數量等爭議，一路燒向下游的食安危機，農業部長陳吉仲則拚命護航。前立委李勝峰表示，陳吉仲疑似說漏嘴，讓他不禁質疑，超思買蛋的錢是政府幫忙出的。

李勝峰16日在中天《廟口開講》表示，超思資本額50萬元、成立不到1年卻做好幾10億生意，哪家銀行敢開信用狀、敢借他錢，所以那筆錢從哪來？李勝峰提及，當國民黨立委曾銘宗問到，為什麼不用農業發展基金來付這筆錢、為什麼要從銀行來付這筆錢時，陳吉仲疑似說漏嘴，稱申請比較慢、用銀行比較快，之後會再拿去還銀行。

李勝峰質疑，有人開一家空頭公司，然後這筆錢是政府掛保證借來的，再拿這筆錢去買進口蛋、還拿補助，再賺差額，然後再來還銀行錢，所以那個人一分錢都沒有出，所有的錢都是政府幫忙出。

李勝峰認為，如果買些好蛋進來也好，結果去買日本不要的蛋，有夠惡質，他直言陳吉仲現在對進口蛋爭議講不清楚，就讓他下台，「民主，就是人民作主，而不是我們給民進黨拿起來煮。」