出國前去逛五金百貨行，能找到什麼旅途良伴？根據一名美國空姐的經驗談，彈力繩與登山扣環對於出門在外的人而言意外實用，再加上鞋套，就成了她大力推薦的「旅人3寶」，往機場移動途中直到登機，都能派上用場。

美國《紐約郵報》報導，來自佛州、服務於大型航空公司的空服員Cici以自身經驗分享，兩端附鉤的彈力繩、登山客常用的扣環、價格便宜的鞋套，能為旅人提供意想不到的好處。

Cici發布TikTok短片說明，旅客於機場通過美國國土安全部運輸安全管理局（TSA）安檢門時必須脫鞋受檢，「脫鞋之後在腳丫子套上鞋套，過安檢門時可免沾染細菌」，若買不到鞋套，用拋棄式浴帽也行，進了飯店房間若怕地上有細菌可如法炮製。鞋子以鞋套或浴帽包起來再放進行李箱，不會弄髒其他物品。Cici說，飯店提供的浴帽，她必定收集起來，以備不時之需。

彈力繩也是Cici出門必備的好物，隨手固定物品簡單好用、不會鬆脫滑落，她以3種使用情境舉例：把背包綁在行李箱上，拉著行李移動時，讓行李廂「揹著」背包行動，肩膀輕鬆多了；把機上睡眠用的頸枕跟隨身行李綁在一起，就不必勻出一隻手拎著枕頭；萬一行李箱拉桿壞了，彈力繩綁在箱子的把手上，就能拉動行李箱。她不忘提醒，使用彈力繩要注意安全，以免受傷。

Cici展示登山扣環用處時特別以水壺為例：「把水壺扣在背包上，你把背包放進機艙座位上方行李櫃時，水壺就不會掉出來砸到別人的腦袋。這種情況太常見了」。

這支影片已有3.5萬人按讚。許多人對於這3樣好物的用法報以好評，甚至有同業表示「學到了，超愛！」。一名網友留言感謝：「疫情期間賣房子時買了一大堆鞋套，現在我找到用途了。」也有網友分享，帶上飛機的枕頭不妨多套一層枕套，「拆下外面那層之後再使用，比較衛生」。還有人自爆：「我永遠記得自己的水壺掉下來砸到某個可憐人的頭，自此出門旅行必備扣環。」