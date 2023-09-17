54歲好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）與67歲黛博拉李（Deborra-Lee Furness）今年4月才慶祝結縭27年，昨（16）日卻宣布和平分手，而根據外媒報導，這對相差13年的姊弟戀，離婚主因是和新冠疫情有關。

這對銀色夫妻昨稍早在《People》發表共同聲明：「我們有幸一起度過了將近30年的美好婚姻生活。我們現在的旅程正在轉變，我們決定分開，以追求個人的成長。」並提到「我們的家庭一直是，也將永遠是我們最重要的優先事項。我們懷著感激、愛意和善良迎接這一新的章節。我們非常感激您尊重我們的隱私，因為我們的家庭在我們所有人的生活中過渡到這一變革。」

而根據《每日郵報》報導，知情人士透露兩人離婚主因是「新冠肺炎疫情」。從封城期間對兩人關係造成壓力，雙方也曾努力拯救，但意識到愛情已轉變為友誼，更直指男方「發現一切不再像過去那樣有魔力」，加上女方也有類似想法因此決定分開。對此說法，休傑克曼代理人也證實「COVID-19和編劇罷工影響他們的婚姻」。