天使隊球迷很想念大谷翔平。（美聯社資料照）

天使隊17日確定提前結束大谷翔平的球季，總管米納西安（Perry Minasian）指出，大谷接受MRI磁振造影檢查之後，發現右腹斜肌的輕傷無法及時痊癒，所以決定讓他盡快準備右手肘的手術。雖然不能再上場（進入傷兵名單），預計大谷手術完畢仍會在主場賽事亮相，天使將於26日開始進行最後6場主場例行賽。

儘管大谷翔平的經紀人表示「還在尋找其他可能性」，但是手肘尺側副韌帶撕裂傷，直接的選項就是韌帶重建手術（Tommy John手術）。TJ手術不僅讓大谷明年球季都無法投球，也會影響他在自由市場的身價，經過兩度TJ手術的投手畢竟比較令人擔心。天使表明要讓他「盡快接受手術」，同時沒有說明是哪一種手術。

大谷翔平本季有機會打出聯盟史上最佳球季，先是被右手肘傷勢打亂了計畫，季末提前休兵讓他整季出賽只有135場，少於前兩季的155場、157場，以這種方式結束球季實在遺憾。美聯MVP獎座被認為已提前刻上大谷的名字，他現在的目標是順利完成手術以迎接季外的自由市場。如果一切順利，大谷明年球季很快就能回復打擊能力，被看好能取得破紀錄的5億美元肥約。