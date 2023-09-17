某大網路論壇昨天出現一則「協尋 我妹妹失蹤了」的貼文，指稱一名女大生在開學隔天就失聯，家人尋找三天後報警求助，家人也PO網求助，最後竟然發現女大生在雲林老家輕生，現場留有遺書，家人傷心欲絕，目前已報請檢察官相驗。

據了解，該名女大生為南部某大學一年級新鮮人，9日才在家人協助下，搬到學校宿舍。開學第一天，女大生姊姊還與她聯繫，但是隔天就接到校方通知妹妹沒去學校上課，事後家人與校方急速上管理員聯繫，發現女大生已三天不見人影，於是向警方報案協尋。

但女大生父親曾在13日傍晚與她通上電話，女大生一度詢問有鑰匙放在雲林老家，家人感覺似乎有異狀，將此事告知警方。果然發現張女在13日搭高鐵回到雲林，手機最後IP位置出現在老家。

警方得知訊息後，立刻前往雲林尋人，進入屋內時，卻見到張女已在屋內輕生，家人獲悉悲痛欲絕，對死因並無意見，目前已報請檢方相驗。

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