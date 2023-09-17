一名女子觀察路上行人拖鞋配長襪的比例愈來愈高，且不分男女都這樣穿，她無法理解地說，「是我的審美觀脫離年輕人了嗎？」網友紛紛留言說，會這樣穿搭大多數是去籃球場打球的人，也有人說拖鞋配長襪的搭配，是從南韓流行到台灣。

原PO近日於PTT八卦板指出，原本就知道不少人會拖鞋配襪子，拖鞋的款式從洞洞鞋、懶人拖到現在流行的厚底拖鞋，襪子的長度也愈變愈長，晴天和雨天都這樣穿，直言「可愛妹子穿就算了，就連臭男生也這樣，是我的審美觀脫離年輕人了嗎？」

言論引發網友討論，「比看到醜醜的腳還好看啊」、「台男一堆不打扮的猴子還那樣穿，很像流浪漢」、「真的醜又不舒服，直接穿拖鞋就好啦」、「十幾年前打籃球就這樣穿了吧？」、「一堆人都穿拖鞋籃球襪去球場，再換球鞋」、「籃球場邊標準穿法，流行就是這樣開始的」、「台灣一堆大學生那樣穿，拖鞋髒死，連襪子都髒髒 看起來很臭」。

但也有人說，襪子搭脫鞋是從南韓流行到台灣的，「從韓國流行來的」、「韓國的穿搭風格」、「反正這幾年流行什麼，都是從韓國來的，不要懷疑」。