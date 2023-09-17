進口蛋爭議持續延燒，農業部昨（16）日宣布，將花費2.5億元銷毀5402萬顆進口蛋，此外，桃園市府日前查獲，有廠商將進口蛋蛋液標籤標示為台灣生產。對此，前立委郭正亮砲轟，農業部長陳吉仲「謀財加害命」，卻始終不道歉，他可以繼續混蛋下去，就看能傷民進黨總統參選人賴清德多少。

郭正亮昨在政論節目《中天辣晚報》質疑，目前已有3000多萬顆雞蛋進入市面，它們與即將銷毀的5000多萬顆蛋區分標準是什麼？他認為若按照農業部先前的說法，這些蛋照理說可放到9月底，農業部應該解釋，為什麼同一批蛋先前可以流入市面，現在卻要銷毀。

郭正亮接著說，陳吉仲先前說進口商超思公司只賺了3800萬，是涉及「謀財」爭議，現在桃園有廠商被查出，將進口蛋標籤改為台灣生產，則是陷入「害命」爭議。郭正亮也不解，陳吉仲謀財加害命，他「還不用道歉、下台？」

郭正亮表示，一個政務官如果造成公帑浪費，就要進行究責，但陳吉仲不僅沒有辦人，還始終不道歉，他怒嗆，陳可以繼續混蛋下去，「就看能傷賴清德多少。」