資深演員賴佩霞近日宣布成為郭台銘副手，參選2024總統大選，沒想到昨爆出賴佩霞辭演舞台劇《蘑菇》消息，不過在雲林演出的《倒垃圾》卻如期舉行，引起網友熱烈討論，對此《倒垃圾》導演謝念祖推測賴佩霞考量的原因，直呼：「新的製作變數真的太多了！有時候甚至要加call時段。」

大眾疑惑賴佩霞辭演舞台劇《蘑菇》，但舞台劇《倒垃圾》卻如期參加演出，全民大劇團導演謝念祖透露，因為這場是加演，去年已經演了20場左右，復排不需要太多時間，「我們的復排大概兩次，一次四小時，接下來就是進劇場的技術排練與正式彩排，然後就是演出，這樣很容易算出時間來」

相較之下《蘑菇》是全新製作，需要演出兩場全新戲碼又是主角，而《倒垃圾》只有一場又是熟悉的戲，在彩排和音樂上比較不花時間，應該也是賴佩霞最後會選擇續演出的原因。不過導演也說，「但是，每個劇團、劇碼、距離上次演出時間、都會影響復排時間多寡，《蘑菇》是我們都很期待的作品」。

而昨日賴佩霞直播親上火線和網友對談，表示：「昨天之前我真的沒有想太多，我很好不代表順利，不要抱怨，都是我自己頭腦裡面想出來的，為台灣加油」，當網友問及舞台劇一事，賴佩霞則沒有正面回應，「我今天沒有做太多回應，達成目標的時候，真的有好多事情要做，有好多計畫要做，好多事情可以實現，我們一起前進，無論如何我們都要把自己照顧好」。