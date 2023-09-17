2024總統大選，國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲是否會合作，成各界關注焦點。民調專家戴立安認為，柯文哲、侯友宜合作能邊緣化鴻海創辦人郭台銘，跟民進黨總統參選人賴清德一對一競爭將更具有優勢，且依現在的情勢，侯柯配較可能成形，但戴也說，侯必須做到1事，藍白合才較能與賴勢均力敵。

2024總統大選剩不到4個月，在野是否能整合成功成為一大考驗。《中評社》今（17）日報導，戴立安坦言藍白一加一小於二，因柯文哲支持者中有部分討厭國民黨，國民黨支持者也有對於柯若變成正的不能接受，但若單純就民調數學分析，侯柯合作可與賴清德一拚，還能將郭台銘甩更遠。

戴立安進一步提到，柯文哲、侯友宜在民調上分屬二、三名，若合作將能邊緣化郭台銘，且更具有優勢；而柯文哲若不和侯友宜合作，民眾黨區域立委競選席次很少，選戰過程也將被邊緣化。

依目前的情勢，戴立安斷言柯文哲較有可能擔任副手，且近期因新竹市長高虹安爭議事件頻傳，加上柯文哲妹妹柯美蘭傳出要參選新竹立委，恐讓外界感覺柯文哲有家天下的形象。

戴立安也特別點出侯友宜民調雖緩步回升，但2成多還是很低，選戰進入倒數3個多月，侯必須將藍營支持者拉到至少8成，到時藍白雙方若合作，才可與賴清德競爭。