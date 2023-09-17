北部要轉涼了，氣象專家吳德榮表示，周五、六（22、23日）微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部有雨，氣溫微降。且最新各國模式模擬，24至26日西北太平洋有熱帶擾動活動，有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風，天氣職人吳聖宇也表示，熱帶擾動的發展有機會影響中秋連假天氣。

最新(16日20時)歐洲(ECMWF左圖)及美國(GFS右圖)模式，26日20時模擬圖顯示，西北太平洋有熱帶擾動活動，但模擬的強度、位置差異不小，需持續觀察。(圖擷自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天（17、18日）天氣晴朗，白天偏熱、清晨微涼；降雨部分，台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率，應注意。

今日北部氣溫23至35度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至37度。周二至周四（19至21日）水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有少部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。

吳德榮表示，周五、六（22、23日）微弱鋒面掠過北部海面，北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，氣溫微降；中南部天氣晴朗，山區午後有局部短暫陣雨，仍偏熱。

颱風方面，吳德榮說，最新各國模式模擬，24至26日西北太平洋有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。吳聖宇在臉書表示，菲律賓東方海面在下周後期可能逐漸發展的擾動系統，等到下周實際有擾動開始出現的時候再來看可能會比較準確，不過因為有機會影響到中秋連假（9月29至10月1日）的天氣，因此後續變化值得密切注意。