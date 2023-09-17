一名嫩妹小美與3名男性友人到KTV喝酒唱歌後回家續攤，為料3男竟設局要她玩「國王遊戲」，先要求她摸其中一男下體後，其他男生當國王時，竟下指令要小美讓兩2男摸遍全身，接著又被3人拖進房間猥褻指侵，讓她崩潰後嚴重受創，直到赴醫院看診，被院方發現依法通報，3男事後各遭判刑4年6月，仍可上訴。

根據判決書，嫩妹小美於民國111年8月某日晚間，與3名男友人在某卡拉OK處飲酒、歡唱後，回到女方住處客廳喝酒聊天，接著開始遊玩國王遊戲，贏家可以下指令要求輸家做任何動作。

小美在遊戲過程中服從指示而隔著褲子撫摸其中一男胯下，未料三人串通，其中一人當上國王後，下達共同對小美進行撫胸部及下體之指令，由其中兩人共同抓住小美雙臂，拖進房間內，但小美一直抵抗、喊叫「不要」。

但3男卻不予理會，脫去小美衣褲，兩人一起搓揉並親吻她的胸部，另一人則進行指侵。小美事後因心理創傷難撫前往醫療院所就診，經醫院所依法進行通報才東窗事發。

但3名男子在審理時辯稱，當時4人是在玩國王遊戲，案發當時已有兩人先在小美同意下，撫摸胸部及下體，事後才延續玩遊戲的指令，而與小美有親密的身體撫摸行為，玩的過程中三人發現超出小美的身體界線便立即停止行為。

法官審理時強調，「性自主決定權」即「性同意權」，意指任何性行為都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上，絕對是「No means No」 「Only Yes means Yes」，即「說不就是不！」、「她（或他）說願意才是願意！」、「沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意！」因此，對方沉默時不是同意，對方不確定或猶豫也不是同意，無所謂「沒有說不行，就等於願意」或有「半推半就」的模糊空間。

法官認定，三人犯後仍飾詞圖卸其責，未有悔意，且未與女方達成和解，犯後態度最為惡劣，依強制猥褻罪各處4年6個月，全案仍可上訴。

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