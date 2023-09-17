不少女性有私密處搔癢和發炎問題，婦產科醫師謝筱芸表示，可改穿淺色純棉內褲，若情況未改善，可換男性寬鬆四角褲，此外也要注意清洗內褲的清潔劑是否含有香料，避免使用漂白水和衣物柔軟精，如果還是覺得搔癢，她建議除生理期外，在家暫時不要穿內褲，讓會陰解放。

謝筱芸近日於個人臉書粉專指出，染料或人造纖維的內褲可能引起皮膚敏感，悶熱的材質也容易造成陰道黴菌感染，因此淺色純棉內褲無疑是好的選擇，棉質透氣又吸汗。

謝筱芸表示，若更換棉質內褲，搔癢或發炎情況仍未改善，可能是大腿根部有鬆緊帶造成不適，可改穿沒有鬆緊帶的款式，如寬鬆的男性四角褲，也很適合外陰部敏感的女性穿。另外也要注意清洗內褲的洗潔劑或肥皂是否含香料，並避免使用漂白水或衣物柔軟精。

謝筱芸說，若以上的方式都沒有改善，可考慮在家不穿內褲，甚至是裸睡，內褲除生理期外，不是必須要穿，尤其對外陰容易刺激、搔癢和疼痛的女性，暫時讓會陰解放是一個很好的選擇。