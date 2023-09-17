東門陸橋限高桿遭撞毀。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

警方呼籲，東門陸橋限高3公尺，民眾行經東門陸橋，應注意限高。；讀者提供／曹婷婷台南傳真）

配合台南鐵路地下化，封閉8個月的東門陸橋，8月底開放後，改為汽機車混合通行並限高3公尺，昨晚一輛大客車行經東門陸橋，未注意橋梁限高標誌，撞壞限高桿，整輛車卡住、動彈不得，所幸無人受傷。

台南市警一分局指出，駕駛違反《道路交通管理處罰條例》，將處900元以上、1800以下罰鍰，後續相關肇事責任及限高架賠償問題，調查釐清中。

這起事故發生在昨晚，洪姓男子駕駛營大客車，從北門路沿東門圓環西向東行駛東門路橋，因未注意橋梁限高標誌，下陸橋時，撞擊限高3公尺的車輛限高桿，造成限高桿毀壞，車輛卡住。警方獲報立即到場，第一時間管制東門路橋通行，封閉大同路上東門路橋西往東車輛，後續由鐵道局派員現場拆除限高桿，今天凌晨恢復車輛通行。

警方指出，洪姓駕駛酒測值為0，面對警方詢問「怎麼沒注意到限高標誌？」對方表示，記得以前陸橋並沒有限高，頗為無奈。後續相關肇事責任及限高架賠償問題，正由警方調查釐清中。