桃園市1自助洗衣店昨（16日）晚上發生氣爆火警，桃園市消防局第1大隊獲報前往搶救，其中1名路過的菲律賓女移工受到波及有1％灼傷，幸好火勢迅速撲滅，消防人員懷疑是瓦斯烘乾機問題，詳細原因還需火調人員釐清。

桃園市1自助洗衣店昨晚間發生氣爆，桃園市消防局晚間7時25分獲報前往救援，現場洗衣機及烘乾機受損，面積約20平方米，其中1名菲律賓籍移工被波及，有1％灼傷，消防人員送醫治療。

桃園自助洗衣店恐怖氣爆，「玻璃噴飛」擊落路過女移工害灼傷。(賴佑維翻攝)

業者表示，瓦斯烘乾機15日完成檢修，但消防人員根據現場跡證，初步懷疑是瓦斯問題，但仍需火調人員採證釐清。