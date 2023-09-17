勇士隊歐森（Matt Olson）今年極為勇猛，17日他對馬林魚炸裂本季第52轟，改寫隊史全壘打紀錄。歐森以前效力運動家時期就很能打，生涯3度達陣單季30轟、100打點，今年52轟、129打點、長打率0.617都是國聯打者之冠。若不是歐森從美聯球隊被賣到國聯勇士，今年美聯全壘打王也可能不是44轟的大谷翔平。

2022年開季前，勇士與MVP球星弗里曼（Freddie Freeman）談判破裂，從運動家找來歐森代替，弗里曼被迫轉投道奇。歐森首季就有不錯的表現，只是還比不上弗里曼，今年歐森不僅改寫自己的單季39轟紀錄，他的標準化攻擊指數（OPS+）達到162之譜，等於是弗里曼（163）的水準了。

勇士原先的全壘打紀錄是安卓瓊斯（Andruw Jones）2005年締造的單季51轟，球團本月初表彰瓊斯的貢獻，舉行儀式將他的25號球衣退役，這是勇士隊史第11個退休背號。

國東王座已落入勇士手中，剩餘目標是維持勝率不要讓國西冠軍道奇追上。國東的馬林魚仍有機會爭搶外卡，此戰他們回敬4發全壘打，終場11比5戰勝勇士。國聯的外卡爭奪戰比美聯更激烈一點，小熊、響尾蛇、紅人、馬林魚、巨人都在做最後一搏。