大陸資深男星馬衛軍是電視劇的熟面孔，演出《雪豹》、《我的兄弟叫順溜》、《火線三兄弟》和《長沙保衛戰》等戲，馬衛軍多飾演日本軍官，被封為「日本軍官專業戶」，他日前發現罹患喉癌，才積極接受治療，如今卻傳出驟逝，享壽66歲，而馬衛軍今年5月演出的新戲《後浪》，卻成遺作。

馬衛軍然多演配角，不過他是電視劇的熟面孔，以演出《雪豹》、《我的兄弟叫順溜》為代表作，靠演日本軍官聞名，讓人誤以為他就是日本人，除了歸功於精湛演技，還有馬衛軍努力學日文，甚至劇中配音也是親自完成，還讓他被封為「日本軍官專業戶」。

一向身體健康的馬衛軍，不久前被檢查出喉嚨長一小塊息肉，就醫後被診斷是喉癌，他聽從醫師建議積極治療，未料卻在13日驟逝，享壽66歲，經紀人悲痛證實死訊，難過表示，馬衛軍拍戲認真、做人真誠，眼下是他拍戲的黃金歲月，但卻撒手人寰，而馬衛軍今年5月演出的新戲《後浪》，卻成遺作。

導演張文卓在微博難過發文：「真的接受不了這樣的事實。我和馬衛軍老師合作是在2014年電視劇《刀影》也跟馬衛軍老师做過文替，真懷戀那段時光，馬老師一路走好！願天堂沒有痛苦！繼續在天堂裡演戲」。男星劉剛則感嘆：「我們前段時間還在横店相見，沒想到...老哥哥一路走好...天堂無病痛！緬懷！」