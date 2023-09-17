進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲因此成為眾矢之的，他昨（16）日召開記者會，宣布將花費2.5億元銷毀5402萬顆進口蛋，卻沒有對相關爭議道歉。對此，媒體人黃揚明作了一首20字的打油詩，要陳吉仲「快滾蛋」。

陳吉仲昨召開記者會，宣布銷毀進口蛋，他說明，國內雞蛋產量不足導致蛋價上漲，並且引發了民怨，因此，農業部從3月起實施「限時、限地」專案進口政策，從今年3月到明年6月底，開放共12個國家專案進口雞蛋，以解決國人的雞蛋消費需求，並非無限期開放。不過，當被媒體問到是否要對相關爭議道歉時，陳吉仲卻不斷顧左右而言他，沒有任何歉意。

黃揚明昨在臉書發文，寫下「政府進壞蛋，人民挫咧蛋；食安全完蛋，部長快滾蛋」。許多網友也在黃揚明的貼文留言，表示「陳吉仲是蔡英文的愛將，只要蔡沒點頭，他就穩如泰山啦」、「他怎麼還有臉坐在那個位子上」、「等著明年用選票讓民進黨滾蛋」、「部長滾蛋不會有改變，民進黨滾蛋才會」、「要民進黨認錯、下台，真的比登天還難」。

黃揚明也另發一篇貼文痛批，進口1.4億顆雞蛋，最後有5402萬顆因洗選、運輸耗損或過期，導致必須銷毀，比例超過3分之1，這種政策形同把補貼差額稅金丟進推肥場，「這不是浪費，什麼叫做浪費」？