教育部國教署每年辦理「夏日樂學計畫」，讓學生在暑假期間體驗多元學習方式，今年共計1245校、約3萬1800名學生參加，參與校數及人數創下歷年新高。

教育部國教署調查參與「夏日樂學計畫」學生的反應，超過9成以上表示對課程內容很滿意，且明年想再參加夏日樂學課程；課程中以實作體驗、社區踏查及校外參訪最受學生喜愛。

參與老師則表示，夏日樂學能彌補學生夏季學習失落的現象，以及照顧偏鄉及弱勢孩子，且夏日樂學的主題課程設計彈性多元，各校能結合在地文化藝術或自然科學，讓學習變得更有趣且有意義。

連續6年辦理夏日樂學的台東縣介達國小，以小米豐收為課程主軸，邀請部落耆老及在地藝師以實作及體驗課程，讓孩子學習傳統排灣族部落生活。

課程中帶領孩子參與嘉蘭部落魯凱族年祭，孩子們以母語傳唱古謠，並藉由耆老傳承排灣族部落傳統小米文化祭典、體驗小米豐收祭青年會國小階段成年禮、編織花環、小米串珠手鍊、石板屋文化等課程，讓學生認識自己族群文化底蘊，也充實部落孩子的暑期生活。

台南市西港國中以本土語結合在地藝陣文化，以校本課程「刈香」融入科技及科學教育，帶領學生深入社區觀察刈香文化中特色藝陣，藉由藝陣與科技融合跨界打造科技仿生獸，並把文化結合科技、藝術及戶外走讀，重新演繹藝陣美學與文化，強化對於家鄉的認同。

教育部國教署表示，夏日樂學計畫「做中學、樂中學」是暑假最理想的學習模式，學校依在地特色、學生需求及社區資源，利用多元資源營造豐富特色課程，讓學生在無壓力之下，學習課堂以外的知識，體驗不一樣的學習歷程。