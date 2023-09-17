根據灰狼隨隊記者沃夫森17日爆料，灰狼希望可替先發控衛康利找來一名合適的替補控球後衛人選，目前除了找來上季太陽第六人佩恩，也找了阿弗瑞德培頓、甘迺迪錢德勒兩人完成球隊試訓，但灰狼明顯還在審慎考慮當中，至今還沒開出任何合約，目前灰狼正規陣容與雙向合約各有1個名額。

2015年第14順位進入NBA的佩恩，最近幾年都在太陽扮演替補控衛或球隊第六人角色，上季平均可以拿下10.3分、4.5助攻與2.2籃板，但在休兵期被太陽交易到馬刺隨即被裁掉，只是目前除了可以投靠灰狼，塞爾提克與公鹿也是他可以加盟的對象。

至於曾是魔術主力控衛的阿弗瑞德培頓，2021-22年球季也在太陽打過球，卻在上季完全沒獲任何NBA球隊青睞，僅在發展聯盟與波多黎各聯賽打球；甘迺迪錢德勒則在去年第38順位被灰熊選上，卻沒被灰熊重用，且在今年4月就提前把他釋出了。