不少家長擔心小孩長不高，中醫師王大元表示，身高除了與父母遺傳基因有關，還會受生長激素、睡眠影響，其中吃甜的食物或飲料會使血糖上升，抑制生長激素分泌，若小孩放學後及補習班下課後各來一杯飲料，那麼生長激素會徹底被抑制，錯失半夜的高分泌期。

中醫師王大元日前在臉書指出，生長激素是長高的關鍵，在晚上10至凌晨2時及清晨5到7時會大量分泌，而糖分是影響生長激素分泌的最大因素，吃甜食後血糖上升會抑制生長激素的分泌，需要3到5個小時後血糖才能趨於穩定，使生長激素不受抑制而上升，如果家中的小孩下課後來一杯全糖飲料（約60公克的糖，相當於15顆方糖），生長激素會直接抑制到晚上9點，甚至有些孩子晚上補習下課後或宵夜再來一杯飲料，那麼生長激素將徹底壓抑，錯失整個半夜的高分泌期。

王大元表示，還有餐與餐之間的輕微飢餓，也能引發生長激素分泌，運動也有同樣的效果，藉由高強度的運動促進能量燃燒，在能量不足的狀況下，同樣也會誘發生長激素釋放，所以多多運動也有助長高。

王大元表示，除了生長激素以外，半夜也是褪黑激素分泌的高峰期，當褪黑激素分泌旺盛，身體容易進入深層睡眠，同時影響胰島素的晝夜分泌韻律，使血糖降低，生長激素分泌因此上升。

至於如何增加褪黑激素分泌，白天曬太陽、晚上關燈睡覺、白天多運動或補充含色胺酸的食物，如鮭魚、牛奶和雞胸肉等，都能幫助褪黑激素合成和分泌。因此要長高，良好的睡眠更是絕對不可或缺的要件，因此建議晚上11點前上床睡覺，至少睡足8小時，才能讓發育期的孩子快快長高。