詐騙無所不在， 為提升學生防詐免疫力，以及建構健康、和諧、友善的校園風氣，教育部國教署在112學年度第1學期友善校園周以「校園詐騙防制－你快樂我平安」為主題，加強學生防詐觀念。

112學年第1學期友善校園周以「校園詐騙防制－你快樂我平安」為主題，但同時包含「防制校園霸凌」、「防制學生藥物濫用」、「強化校園安全防護措施」、「防治數位／網路性別暴力」及「原住民族及多元文化教育」等12項重要宣導議題，由中小學校長對全校師生宣導友善校園週主題內容，並鼓勵學校進行多元宣導，以營造友善的學習環境。

以南投高中為例，該校開學後即陸續辦理友善校園週各項宣導活動，並由校長傅國樑親自率領各處室主任宣示校園「反毒、反黑及反霸凌」決心，以及對於校園霸凌、毒品入侵絕對零容忍。

南投高中校長表示，反霸凌及反毒品是目前校園安全重要工作之一，需要全體師生的力量共同來推行，營造友善、舒適及安全的學習環境。

另針對反詐騙議題，南投高中主任教官劉曜彰也向師生宣導警政署資訊，目前有五種危害最高的網路詐欺態樣，包括假網路拍賣（購物）、投資詐欺、解除分期付款詐騙(ATM)、假愛情交友、假冒親友詐騙等，並用實際案例來宣導，建立學生正確觀念，提高學生警覺能力。

高雄市阿蓮國小則由校長蘇聰榮帶領全校師生，於始業式起即配合教育部「校園詐騙防制－你快樂我平安」主題及重要宣導議題，辦理一系列的友善校園宣導活動，如透過舞蹈表演宣導「反毒、反黑及反霸凌」，及於下課與班會時間播放反詐騙影片，並與學生進行互動宣導，透過多元的方式來向全體師生宣導友善校園意涵。

教育部國教署表示，教育是最重要的基石之一，校園應該是一個充滿多元文化和思想的地方，將持續打造友善校園環境，讓學生能夠在開放的環境中學習，共同成長。