生成式AI是更大型AI軟體市場的一部份，全球對生成式AI突發且強烈的興趣推動整體AI軟體市場表現超乎預期。相較於Omdia先前預測，生成式AI可望在2023年為AI市場增添30億美元營收，而2027年市場營收也上調至130億美元，推動2027年AI軟體市場總額達1600億美元。

由於生成式AI正處於創新時期，市場參與者仍在實驗階段並需要應對混亂狀態。Omdia也提醒市場留意重大風險，因為目前版本的生成式AI在多個面向都顯示其並不可靠，包含曾出現偏見、幻覺(hallucinations)、事實錯誤以及侵犯版權等問題，且相關成本也遠高於傳統AI。

從現在開始到2028年的研究期間，Omdia認為生成式AI四大應用情境將會是虛擬助理、建立現實世界的生成模型、寫作助理以及程式碼自動化生成與協助。就產業類別分析，以消費者為目標的應用情境(如搜尋引擎和電腦輔助藝術與攝影)以及媒體和娛樂產業(如遊戲開發、影片和音訊製作與生成)是生成式AI最大的垂直應用產業。

Omdia AI與資料分析首席分析師Brad Shimmin表示，生成式AI已經快速地為世界帶來關鍵改變，而科技市場也正在跌宕中急速前進。

Omdia生成式AI軟體市場預測分析2022年至2028年生成式AI軟體市場的驅動因素、抑制因素和商機，該資料庫將100多個應用情境依據8個全球區域和6種AI技術工作負載進行劃分。