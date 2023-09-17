義大利空軍「三色箭」特技小組（Frecce Tricolori）一架軍機16日在演習中墜毀，結果砸中地面上一輛轎車，導致車內5歲女童喪命。

義大利空軍昨（16）日發生墜機意外，一架軍機在空軍百年紀念活動特技演習中疑似遭遇鳥擊後墜毀，飛行員成功跳傘逃生，不過飛機或飛機碎片砸中路地上的轎車，導致車內5歲女童喪命，9歲男童重傷、父母燒傷。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，義大利空軍「三色箭」特技小組（Frecce Tricolori）昨日在西北部杜林（Turin）區域，為今（17）日登場的義國空軍建軍100周年紀念活動進行演練。

現場畫面顯示，9架軍機從杜林機場起飛後，以2支編隊隊形持續升空，突然間一架軍機脫隊，並且持續下墜，最終墜毀在機場周遭，畫面可見飛行員及時跳傘逃生，不過軍機墜毀地面後炸成火球，濃重黑煙竄升天際。

儘管飛行員順利脫逃，不過義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）後續表示，這架軍機墜毀時撞上地面一輛載著全家人旅行的轎車，造成車內5歲女童喪生，女童的9歲哥哥重傷、父母燒傷。

當地媒體指出，初步調查顯示，失事軍機似乎遭遇鳥擊，導致引擎失靈而墜毀。

BREAKING

Torino Airport closed following the crash of one of the Frecce Tricolori aircraft #Torino #Italy #newshttps://t.co/vIzt1FdSWz pic.twitter.com/JVQr6vjEnf — E C B (@EastCoastBob) September 16, 2023

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）表示這起意外事一起「可怕的悲劇」，克羅塞托指出，已盡可能提供所有資源處理這起意外，並協助所有相關人員。

這起意外後，義大利空軍建軍百年的紀念活動也已取消。