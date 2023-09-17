NONO陳宣裕6月遭網紅「小紅老師」等30位女性指控性騷、性侵，8月現身北檢複訊，最終以50萬元交保。他結婚10年的妻子朱海君，至今都未對外發聲，她仍照常出席商演活動，男歌手吳俊宏昨（16日）則曬出與朱海君同框照，並發文揭1反差，直呼：「這樣有生病嗎」。

吳俊宏是朱海君的師弟，他昨曬出與朱海君同框自拍，並發文：「我們在台上都會很正常，到了後台就會瘋瘋顛顛，這樣有生病嗎」，照片中，朱海君身穿粉紅色襯衫、對著鏡頭露出燦笑，和吳俊宏貼臉合照，朱海君的精神、氣色都很不錯，網友也紛紛留言：「海君妳要加油」、「海君 加油！」、「這樣是樂在工作啦～海君 加油」。

朱海君上次露面是8月出席「石牌福星宮金曲之夜」開唱，她當時穿粉紅色連身褲，身形比以往消瘦，朱海君仍敬業地向觀眾打招呼，還不忘跟歌迷致謝，但面對媒體詢問「心情還好嗎？」、「可以聊一下嗎？」等問題，她都低頭不語，在助理、壯漢的陪同下快步上車。

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