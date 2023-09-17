The Cavaliers issued a statement in response to President of Basketball Operations Koby Altman’s impaired driving charge on Friday night: “We are aware of an incident involving Cavaliers President of Basketball Operations Koby Altman. We are currently gathering more information… — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 16, 2023

身為騎士籃球事務總裁，柯比奧特曼做出最糟糕的示範！根據俄亥俄州公路巡警發布聲明，騎士總裁奧特曼在美國時間15日晚上8點多遭到警方攔查，發現他有酒駕跡象卻拒絕酒測，仍然遭到警方逮捕，奧特曼原本將於美國時間16日慶祝自己的41歲生日。

根據警方公布聲明內容，奧特曼是在美國時間15日晚上8點53分，在克里夫蘭55街附近2號公路被警方攔下，巡警當場要求酒測卻遭拒絕，雖然他在整個過程都很配合與尊重警方調查，警方最後仍以違反標誌車道規定與酒後駕車將他逮捕。

事件發生過後，騎士選擇低調發表聲明回應，「我們已經得知涉及籃球事務總裁奧特曼的相關事件，我們目前正在收集更多訊息，且沒有進一步的評論。」

奧特曼從2012年加入騎士管理階層，2016年升任助理總管，2017年接下大衛葛瑞芬離職後的騎士總管位置，近年更升任籃球事務總裁，他跟騎士之間合約要到2027-28年球季才結束，他近期做出最重要的交易，就是上季把米契爾從爵士交易過來。

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