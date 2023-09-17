國民黨總統參選人侯友宜於美東時間晚間「巧遇」紐約市長亞當斯，成為訪美亮點。此次出力協助的僑胞，前中華公所主席于金山表示，紐約是大城市、聯合國總部，各國政要都會到紐約來，但亞當斯很少見外國領袖，但侯友宜是不一樣的，他們都是警察出身、到大都市當市長，很高興能實現這次會面。

于金山是這次促成侯友宜與亞當斯「巧遇」的關鍵人物之一，他還原整個過程指出，事實上，本來紐約市政府就已經有在安排讓兩位市長見面，原本是希望美東時間18日見面，但侯當時已經抵達華府，在紐約市府重要人士研究下，才拍板15日可以「巧遇」一下。

于金山指出，交涉過程完全沒有困難，非常地平順，只是在時間安排上比較緊張，15日紐約市政府通知說可以見面了，他於是透過人找上與侯友宜一同訪美的國民黨副主席夏立言，紐約市府也派人去找當時在中國城的侯團隊談，雙方當天下午3點左右確定會會面。

于金山表示，兩位市長出身非常相似，都是警察出身，擔任大城市的市長，而他本人是新北市人也是紐約市人，「很高興把我的兩位市長安排見面」，讓侯友宜跟亞當斯見面是很多僑胞的期望，他只是有幸躬逢其盛、有機會幫忙傳傳話而已。

對於外傳還有透過中國大陸友人傳達？于金山說，紐約市府都知道他是台灣人，因為他擔任民主黨65區區領袖，亞當斯也是民主黨，彼此都認識，而紐約市政府有很多華人官員，在過程中也幫了很多忙，其實早在侯友宜出訪前已經有在籌備，能促成兩人巧遇大家都很高興。